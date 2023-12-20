Хрупкий парнишка из РФ дал отпор азербайджанскому бандиту. "Кинули" за подработку и обозвали маму. Остался виновным. Диаспора подсуетилась?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
Похоже полиция там для того, чтобы защищать приезжих от граждан России. Так там нужно вообще всех уволить и набрать новых. Они не понимают, что сегодня эти наезжают на одних, а потом под это попадут их родственники и дети.
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33 мин.
Лора Лора
Полицаи купленные !!! Где наш СК, все спит...
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9 мин.
николай радионов
Да сколько можно повторять,сей час законы в таком случае не действуют....Идет война не только на фронте,но и на гражданке!Мы все вместе обязаны дать отпор идиотам и мерзавцам!Берите пример с Кадырова!!!
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8 мин.

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