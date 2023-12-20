Хрупкий парнишка из РФ дал отпор азербайджанскому бандиту. "Кинули" за подработку и обозвали маму. Остался виновным. Диаспора подсуетилась?

BB

Belitskyi Belitskyi

Похоже полиция там для того, чтобы защищать приезжих от граждан России. Так там нужно вообще всех уволить и набрать новых. Они не понимают, что сегодня эти наезжают на одних, а потом под это попадут их родственники и дети.