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Татар-информ

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В Казани представят картины Ильдуса Муртазина о Сабантуе и истории татар

В Казани представят картины Ильдуса Муртазина о Сабантуе и истории татар

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Ильдуса Муртазина откроется 9 октября в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ.

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