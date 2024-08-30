Элитная недвижимость на полмиллиарда рублей: как генерал Попов озолотился на парке "Патриот"

Игорь Максаков

Я бы уже в нашу армию не пошёл бы, пока форму не поменяют. Ведь в этой форме расхаживало ворьё, как-то она уже не в авторитете. Надо срочно что-то модельерам менять, чтобы из памяти стереть эти фуражки ни о чём и на погонах эту редкую растительность. Всё таки форму, когда я служил в советской армии я носил с гордостью и благоговением, и особо с уважением. Рядовой состав пусть в нынешней форме остаётся, а высший командный пусть переодевается в чистое бельё. А то опозорили и форму, и содержание, и убили авторитет.