Генерала Павла Попова, который три года отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обвиняют в мошенничества в особо крупном размере.
Элитная недвижимость на полмиллиарда рублей: как генерал Попов озолотился на парке "Патриот"
Комментарии
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Игорь Максаков
Я бы уже в нашу армию не пошёл бы, пока форму не поменяют. Ведь в этой форме расхаживало ворьё, как-то она уже не в авторитете. Надо срочно что-то модельерам менять, чтобы из памяти стереть эти фуражки ни о чём и на погонах эту редкую растительность. Всё таки форму, когда я служил в советской армии я носил с гордостью и благоговением, и особо с уважением. Рядовой состав пусть в нынешней форме остаётся, а высший командный пусть переодевается в чистое бельё. А то опозорили и форму, и содержание, и убили авторитет.
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11 час.
Михаил Фадеев
Много вопросов однако к лицам, ответственным за наградные, например: почему наши жулики такие все заслуженные?
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Начинать надо с Шойгу и кто его тянул на верх все эти годы!
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2 час.
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