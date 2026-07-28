Личный топ-5 самых страшных городов мира от человека, объехавшего всю планету

Миллионы людей воспринимают путешествия как синоним безопасности, уюта и ярких впечатлений. Но для блогера Дрю Бински это стало способом увидеть планету во всей её противоречивости — включая самые негостеприимные уголки.
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