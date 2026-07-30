Херсонскую зерновую компанию преобразуют в акционерное общество до конца года

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Государственное унитарное предприятие "Херсонская зерновая компания", оказывающее услуги по хранению, перевалке и реализации продукции сельскохозяйственного назначения в Херсонской области, преобразуют в акционерное общество до конца 2026 года.