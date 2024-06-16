Рустам Минниханов поздравил с профессиональным праздником работников системы здравоохранения

Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения Республики Татарстан! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника! Для врачей, медсестер, фельдшеров, младшего персонала, связавших свою судьбу с медициной, это важное и благородное дело - не только профессия, а истинное призвание.