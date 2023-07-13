Стал известен план НАТО на случай войны с Россией

Гарий Щерба

Ха ха ха , а ГДЕ эти УБОГИИ РАЗМЕСТЯТЬ ТАКУЮ ОРАВУ НАТОвских войск , ГДЕ и у КОГО ТАКАЯ ОГРОМНЕЙШАЯ ТЕРРИТОРИЯ что бы УЩЕРБНЫХ СОДЕРЖАТЬ , так как ЭКОНОМИКА ,,ЦВЕТУЩЕГО САДА,, в ПОЛНОЙ @ОПЕ + надо ПЕРЕСТРАИВАТЬ ПОЧТИ ВСЕ МОСТЫ в Восточной ГЕЙРОПЕ (так как они были спроектированы на советские танки а они намного легче НАТОвских) + ж.д. колея,, НЕСОВМЕСТИМА с Западной ...??!!??