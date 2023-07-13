Русская весна

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Стал известен план НАТО на случай войны с Россией

Стал известен план НАТО на случай войны с Россией

У НАТО есть план на случай войны с Россией. По информации немецких СМИ, план на 4 тысячи страниц предусматривает: — развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности; — главком силами НАТО в Европе сможет принимать некоторые решения без консультаций с альянсом; — Германия должна стать важнейшим логистическим узлом для сил альянса, возможно открытие второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене; — ряд стран возьмут на себя поддержку союзников на восточном фланге: Германия — Литву, Великобритания — Эстонию, Канада — Латвию; — НАТО намерена усилить защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры; — альянс намерен укреплять подразделения с тяжелыми вооружениями, увеличивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , а  ГДЕ  эти  УБОГИИ  РАЗМЕСТЯТЬ ТАКУЮ ОРАВУ  НАТОвских войск , ГДЕ  и   у КОГО ТАКАЯ ОГРОМНЕЙШАЯ ТЕРРИТОРИЯ  что бы УЩЕРБНЫХ СОДЕРЖАТЬ  , так как  ЭКОНОМИКА ,,ЦВЕТУЩЕГО САДА,,  в  ПОЛНОЙ @ОПЕ  + надо   ПЕРЕСТРАИВАТЬ ПОЧТИ ВСЕ МОСТЫ  в Восточной  ГЕЙРОПЕ (так как они были спроектированы на советские танки а они намного легче  НАТОвских) + ж.д. колея,, НЕСОВМЕСТИМА с Западной   ...??!!??
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