У НАТО есть план на случай войны с Россией. По информации немецких СМИ, план на 4 тысячи страниц предусматривает: — развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности; — главком силами НАТО в Европе сможет принимать некоторые решения без консультаций с альянсом; — Германия должна стать важнейшим логистическим узлом для сил альянса, возможно открытие второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене; — ряд стран возьмут на себя поддержку союзников на восточном фланге: Германия — Литву, Великобритания — Эстонию, Канада — Латвию; — НАТО намерена усилить защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры; — альянс намерен укреплять подразделения с тяжелыми вооружениями, увеличивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.
Стал известен план НАТО на случай войны с Россией
Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , а ГДЕ эти УБОГИИ РАЗМЕСТЯТЬ ТАКУЮ ОРАВУ НАТОвских войск , ГДЕ и у КОГО ТАКАЯ ОГРОМНЕЙШАЯ ТЕРРИТОРИЯ что бы УЩЕРБНЫХ СОДЕРЖАТЬ , так как ЭКОНОМИКА ,,ЦВЕТУЩЕГО САДА,, в ПОЛНОЙ @ОПЕ + надо ПЕРЕСТРАИВАТЬ ПОЧТИ ВСЕ МОСТЫ в Восточной ГЕЙРОПЕ (так как они были спроектированы на советские танки а они намного легче НАТОвских) + ж.д. колея,, НЕСОВМЕСТИМА с Западной ...??!!??
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