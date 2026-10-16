В банкетном зале «Пантеон», расположенном в живописном парке-заповеднике «Царицыно», с успехом прошла закрытая церемония награждения ежегодной премии «Великие люди России».
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