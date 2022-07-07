РФС и «Матч ТВ» против Кубка РПЛ, Надаль в 5 сетах победил Фрица, Федотов определен в спортроту, Роналду пропустил уже 3 тренировки «МЮ», Аллер в «Боруссии», Кокорин может перейти в «Торпедо» и другие новости

1. 13 клубов РПЛ поддержали проведение Кубка лиги. «Химки», «Факел» и «Оренбург» – против. При этом пишут, что РФС через губернаторов просит клубы РПЛ отказаться от поддержки Кубка лиги.
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