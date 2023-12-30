Девяностые возвращаются или мечты светлоликих могут сбыться

Девяностые возвращаются, во всей своей красе, о чём можно по двум нижеприведённым примерам. На самом деле подобных примеров гораздо больше, это просто самые яркие из них.
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