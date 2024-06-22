Ограничения на добычу россыпного золота вызвали беспокойство в Союзе старателей Татьяна АрестоваВ представительном письме российскому правительству Союз старателей выступает за отмену последних нормативных изменений, касающихся добычи россыпного золота.
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