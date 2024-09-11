Трамп заявил об отсутствии ядерных угроз Москвы в адрес США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил 11 сентября в ходе дебатов c кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис, что Россия не угрожала Соединенным Штатам ядерным оружием.
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