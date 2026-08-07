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Репертуар театра «Человек» на сентябрь

Репертуар театра «Человек» на сентябрь

Публикуем репертуар театра «Человек» https://chelovek-theatre.ru/ на сентябрь 2026 года: в первый месяц осени в театре под руководством заслуженного артиста России Владимира Скворцова состоятся как уже любимые публикой спектакли, так и несколько премьерных постановок.

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