Психолог Горлова объяснила, к чему могут привести вредные привычки

Вредные привычки могут быстро и надолго остаться в жизни человека, став причиной многих проблем и общего ухудшения качества жизни, поделилась клинический психолог, публицист Людмила Горлова в беседе с Pravda.
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