ESC: единичный контакт с табачным дымом повышают риски аритмии у некурящих

Кардиологи Европейского общества кардиологов (ESC) представили на ежегодном конгрессе общества EHRA 2024 результаты своего исследования, согласно которому кратковременные и длительные контакты с табачным дымом на 6–11% повышают риски развития мерцательной аритмии у некурящих людей.