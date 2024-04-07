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ESC: единичный контакт с табачным дымом повышают риски аритмии у некурящих

ESC: единичный контакт с табачным дымом повышают риски аритмии у некурящих

Кардиологи Европейского общества кардиологов (ESC) представили на ежегодном конгрессе общества EHRA 2024 результаты своего исследования, согласно которому кратковременные и длительные контакты с табачным дымом на 6–11% повышают риски развития мерцательной аритмии у некурящих людей.

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