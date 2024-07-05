Политнавигатор Сегодня Федеральное собрание РФ приняло решение о приостановке членства России в парламентской ассамблее ОБСЕ.
Россия приостановила участие в «шабаше», а могла бы громко хлопнуть дверью
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Зачем хлопать дверью, это не перед носом жены, а в международных делах Строго говоря, РФ наполовину своих ступней, а сейчас и ещё ближе, стоит в Европе Так или иначе, мы, как один из главных гарантов безопасности а Европе там будем снова или есть даже в неявном виде
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15 час.
сергей бесперстов
А крысятнике раздвоение мнений!!!!
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13 час.
Игорь Максаков
Правильно сделали, да и кататься по забуграм за государственный счёт и ходить там по бутикам нашим господам уже давно пора прекратить, одна куй капиталистам что в лоб, что по лбу, всё одно не понимают.
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7 час.
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