Россия приостановила участие в «шабаше», а могла бы громко хлопнуть дверью

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Врам Тавризов

Зачем хлопать дверью, это не перед носом жены, а в международных делах Строго говоря, РФ наполовину своих ступней, а сейчас и ещё ближе, стоит в Европе Так или иначе, мы, как один из главных гарантов безопасности а Европе там будем снова или есть даже в неявном виде