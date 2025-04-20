Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Петерсен: ФРГ стала участником конфликта на Украине, начав поставки оружия Киеву

Петерсен: ФРГ стала участником конфликта на Украине, начав поставки оружия Киеву

Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву. Об этом заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.

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