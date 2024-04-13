Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Светлана Зуева
    Если бы "эти" евреи не были б такие высокомерные и жадные,то глядишь Боженька и выделил бы им кусок земли....у них не..."Медленная смерть...
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Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел С.В.Лаврова

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел С.В.Лаврова

  Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел С.В.Лаврова == Полный текст можно прочитать по ссылке в конце статьи == Вопрос: Вчера наши президенты обсуждали вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине.

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