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Мировое обозрение

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Украина, час отчаяния: виновны ли США в бедах Киева?

Украина, час отчаяния: виновны ли США в бедах Киева?

Неверная стратегия США привела к неудачам Украины на поле боя, считает автор статьи для Bloomberg. Однако, добавляет он, главной причиной провала стали существенные недостатки ВСУ, в том числе, их неспособность проводить сложные военные операции.

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