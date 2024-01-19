Украина, час отчаяния: виновны ли США в бедах Киева?

Неверная стратегия США привела к неудачам Украины на поле боя, считает автор статьи для Bloomberg. Однако, добавляет он, главной причиной провала стали существенные недостатки ВСУ, в том числе, их неспособность проводить сложные военные операции.
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