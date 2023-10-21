Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры дружбы могут частично пройти в Минске. «Учитывая наличие у Минска опыта проведения крупнейших спортивных мероприятий, мы были бы заинтересованы, чтобы Минск был партнёром этого проекта.
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