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Угадайте, где золото - тест на интуицию

Угадайте, где золото - тест на интуицию

    Перед вами находятся 10 сундучков. В 3-х сундучках лежит золото. Ваша задача — угадать в каких именно! Этот экспресс-тест поможет вам узнать, есть ли у вас экстрасенсорные способности или нет? Сконцентрируйтесь и прислушайтесь к своей интуиции.

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