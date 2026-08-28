Киев получил данные о переговорах главы ЦРУ в России, утверждает Зеленский.Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём обращении заявил, что Киев получил от США информацию о переговорах директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, состоявшихся в Москве.
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