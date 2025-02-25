«Это грабёж, но подписать придётся»: Борис Джонсон призвал Украину подписать последнюю версию соглашения по полезным ископаемым

«Это грабёж, но подписать придётся»: Борис Джонсон призвал Украину подписать последнюю версию соглашения по полезным ископаемымВыступая на конференции «Ялтинская европейская стратегия», Джонсон отметил, что видит в этом документе положительные моменты для Украины и считает, что в соглашении есть … .