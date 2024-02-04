Моя семья. Счас...
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«Ты не любишь моего мужчину, потому что он мне не дает бесплатной нянькой у вас сидеть!» – заявила дочери мать — …Мама приехала к нам с внучкой погулять, давно не виделись, дочка ее очень ждала, – рассказывает тридцатилетняя Надежда.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
А всё правильно,так и должно быть и это по всем Славянским правилам и традициям.Первый в доме глава семьи-мужчина,потом жена-мать.Потом дети и никак иначе.В противном случае ход положительной энергетики нарушается.
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