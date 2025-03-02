БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Американский B-52 с эскортом F-35 покрасовался на русских радарах ПВО. Не понравилось

Американский B-52 с эскортом F-35 покрасовался на русских радарах ПВО. Не понравилось

WSJ: оружия у украинцев хватит только до лета и нового, скорее всего, не дадут Константин Ольшанский На фото: стратегический бомбардировщик Boeing B-52H (Фото: ZumaTAСС) После того, как американцы прекратят вооружать ВСУ, киевские запасов хватит только для того, чтобы в прежнем темпе сражаться до лета.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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4 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣вот только карлик джон латвис он же наша канада забыл или не знает что гур в России нет есть ГРУ.
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4 час.
Эльвира Величутина
Ага. Особенно китайцы поддержат😚
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3 час.
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