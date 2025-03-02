Американский B-52 с эскортом F-35 покрасовался на русских радарах ПВО. Не понравилось

WSJ: оружия у украинцев хватит только до лета и нового, скорее всего, не дадут Константин Ольшанский На фото: стратегический бомбардировщик Boeing B-52H (Фото: ZumaTAСС) После того, как американцы прекратят вооружать ВСУ, киевские запасов хватит только для того, чтобы в прежнем темпе сражаться до лета.