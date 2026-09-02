Марат Ахметов побывал в детском эколого-биологическом центре Нижнекамска

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов сегодня в ходе рабочей поездки в Нижнекамский район РТ посетил детский эколого-биологический центр в Нижнекамске.
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