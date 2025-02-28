Bloomberg: международные инвесторы охотятся на российские акции 

Иностранные инвесторы ищут способы обхода санкционных ограничений, чтобы приобрести российские активы, сообщает Bloomberg со ссылкой на юриста по ценным бумагам и управляющего партнера Morgan Lewis Григория Мариничева.
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