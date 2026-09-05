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Леус: лето в России оказалось рекордно жарким

Леус: лето в России оказалось рекордно жарким

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сказал, что завершившееся лето в России стало самым теплым за время регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года .

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