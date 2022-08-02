«В «Зените» были хорошие тренеры, но»… Говоря о Семаке, Гаджиев вспомнил Манчини

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о сильных сторонах «Зенита», а также отметил вклад в успех санкт-петербургской команды со стороны главного тренера Сергея Семака.
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