В Иране убийство лидера ХАМАС привело к задержанию двадцати военных и чиновников

В Иране начато интенсивное расследование убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Расследование и его интенсивность свидетельствуют о том, насколько шокирующим и разрушительным был провал иранской системы безопасности, пишет The New York Times.
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