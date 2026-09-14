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Происшествия

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В Оренбургской области перед судом предстанет участник ОПГ, обвиняемый в убийстве коммерсанта в 2009 году

В Оренбургской области перед судом предстанет участник ОПГ, обвиняемый в убийстве коммерсанта в 2009 году

Следственными органами СК России по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного пп.

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