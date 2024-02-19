В России подешевели автомобили с пробегом

Снижение цен в январе 2024 года зафиксировано на три четверти из 20 наиболее популярных моделей автомобилей с пробегом, говорится в исследовании «Открытие авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), имеющемся в распоряжении Банки.
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