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Царьград

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Из Сибири в Сирию. В Тюменской области задержали двух вербовщиков ИГ*

Из Сибири в Сирию. В Тюменской области задержали двух вербовщиков ИГ*

Правоохранительные органы задержали в Тюменской области двух проповедников, которые вербовали людей в террористическую группировку "Исламское государство"*.

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