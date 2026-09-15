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Ижевский конструктор Михаил Драгунов стал оружейником года-2026

Ижевский конструктор Михаил Драгунов стал оружейником года-2026

Москва. Ижевский конструктор, ветеран Ижевского механического завода Михаил Драгунов стал победителем отраслевой премии «Оружейник года — 2026».

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