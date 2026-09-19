Во Владимирской области на выборах сбоил интернет

Перебои с интернетом и мобильной связью во Владимире затронули работу мессенджеров «ВКонтакте» и «MAX», на некоторых участках связи не было совсем.
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