Зе-команда: «Румынский берег кишит русскими шпионами, которые наводят „Герани“ на порт Рени»

В ночь на 3 сентября наши дроны-камикадзе уничтожили запасы топлива для самостийной армии Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС В сводке нашего Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 3 сентября 2023 г.