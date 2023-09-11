БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зе-команда: «Румынский берег кишит русскими шпионами, которые наводят „Герани“ на порт Рени»

Зе-команда: «Румынский берег кишит русскими шпионами, которые наводят „Герани“ на порт Рени»

В ночь на 3 сентября наши дроны-камикадзе уничтожили запасы топлива для самостийной армии Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС В сводке нашего Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 3 сентября 2023 г.

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