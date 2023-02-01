Индекс защиты от коррупции Пакистана достиг минимума с 2012 года

Минимальной с 2012 года отметки в 27 пунктов из 100 достиг индекс восприимчивости к коррупции (CPI) Пакистана в 2022 году, следует из отчета международной организации Transparency International (TI), опубликованного 31 января на сайте организации.
Минимальной с 2012 года отметки в 27 пунктов из 100 достиг индекс восприимчивости к коррупции (CPI) Пакистана в 2022 году, следует из отчета международной организации Transparency International (TI), опубликованного 31 января на сайте организации.
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