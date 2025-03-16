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Царьград

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Более 30 погибших в результате авиаударов США в Йемене: сообщение властей

Более 30 погибших в результате авиаударов США в Йемене: сообщение властей

В Йемене более 30 человек погибли и свыше 100 пострадали в результате авиаударов, нанесенных США. Данные предоставлены Министерством здравоохранения правительства хуситов.

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