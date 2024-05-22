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Захарова указала на проблемы Бербок с памятью после ее слов о Путине

Захарова указала на проблемы Бербок с памятью после ее слов о Путине

Глава МИД Германии Анналена Бербок имеет проблемы с памятью и логическим мышлением. На это обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова немецкого дипломата о том, что российский президент Владимир Путин якобы не хочет говорить об урегулировании конфликта.

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