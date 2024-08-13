Пошляк душа..

Мистика от Павшего.Павший дух.Переднеприводные сейчас в опале, раз некоторые считают: народу много на земле, пора почистить им её, устроить здесь армагеддон и чтоб зима была после него, а люди ели вновь людей после войны, ведут всё к ней, заднеприводные захватили власть, диктуя правила игры.