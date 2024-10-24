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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Известия»: досрочную пенсию предложили ввести для еще одной категории россиян

Долгосрочную пенсию военным, служившим в районах Крайнего Севера, хотят предоставить в Госдуме. Такой законопроект 24 октября внесет в нижнюю палату парламента глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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