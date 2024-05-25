Senua's Saga: Hellblade 2 получила новый рекламный ролик Сможет ли Senua’s Saga: Hellblade 2 убеди...

Senua's Saga: Hellblade 2 получила новый рекламный роликСможет ли Senua’s Saga: Hellblade 2 убедить пользователей купить Xbox Series X|S и подписаться на Xbox Game Pass? Именно на это и нацелен новый рекламный ролик, выпущенный компанией Microsoft источник.
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