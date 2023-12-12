И тут радары НАТО закипели: Русские рискнули и подняли в небо тучу «летающих грибов»

У НАТО большие проблемы, связанные с новой стратегией ВКС РФ. Как пишет издание «Breaking Defense», русские кратно нарастили активность своих «летающих радаров» А-50У и одновременно реализует две вещи, которые пугают западных генералов.
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