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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Приморского края приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0»

Юнармейцы Приморского края приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0»

Участники соревновались в неполной разборке и сборке автомата, снаряжению магазинов, преодолевали различные препятствия в средствах бронезащиты с оружием, выполняли нормативы по физической подготовке .

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