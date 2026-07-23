Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил жите.
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Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил жите.
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