«Переходят на сторону России»: В США рассказали о ситуации на Украине

«Фронт у Авдеевки развалился»: ВС РФ ворвались в Карловку, освободили Сокол, сразу несколько прорывов на участках: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, на 04.06.24 г.