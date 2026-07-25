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Прогноз цены XRP: может ли повторное тестирование макроса поднять XRP выше $2

Прогноз цены XRP: может ли повторное тестирование макроса поднять XRP выше $2

Прогнозирование цены XRP снова в центре внимания, поскольку трейдеры следят за ключевым уровнем поддержки, прогрессом закона CLARITY в Соединенных Штатах и новыми данными XRP ETF, показывающими отсутствие ежедневных притоков.

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