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Соперники вместо партнеров: как рухнуло польско-украинское сотрудничество в области беспилотников

Соперники вместо партнеров: как рухнуло польско-украинское сотрудничество в области беспилотников

На фоне украинских спекуляций якобы о планах Варшавы передать Киеву F‑16 – которую польский МИД поспешил опровергнуть – все более заметными становятся противоречия между Польшей и Украиной.

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