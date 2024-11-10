Тренер Гвардиола высказался о четырех поражениях подряд "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от "Брайтона" в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) кратко оценил неудачную серию его команды, которая насчитывает четыре проигрыша подряд, и заявил, что его аргументы звучат как оправдания.
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