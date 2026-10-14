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Татар-информ

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Семейный фильм из Татарстана «Я приду» вышел во всероссийский прокат

Семейный фильм из Татарстана «Я приду» вышел во всероссийский прокат

Семейный фильм «Я приду», снятый в Татарстане, с 8 октября идет во всероссийском прокате. После премьер в Москве и Казани картина продолжает показываться в кинотеатрах разных городов России, сообщают организаторы.

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